Pronostico Milan-Udinese, occhio al percorso in trasferta dei friulani

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Archiviato il discorso scudetto, che ormai riguarderà solo Inter e Napoli, il Milan deve difendere a tutti i costi la posizione Champions. Sette partite da giocare, due scontri diretti e pertanto situazione insidiosa. Non si può sbagliare nulla e la sfida con l'Udinese, valida per la 32ª giornata, non ammette altri risultati.

Pronostico Milan Udinese, la sfida ai raggi X

Momento tutt'altro che felice per il Milan che ha perso 2 delle ultime 3 partite con gli attaccanti in difficoltà: Pulisic non segna dal 28 dicembre, Leao al 1° marzo, Nkunku dal 3 febbraio, Fullkrug dal 18 gennaio. Gimenez è rientrato da poco ed è ancora a quota zero reti. Buono il cammino casalingo della squadra di Allegri, nonostante qualche stop cotnro le provinciali come i pareggi contro Pisa, Sassuolo e Genoa. E le sconfitte cotnro Cremonese e Parma. Udinese che ha poco da dire a questo campionato: troppo distante sia dalla zona retrocessione che da quella europea. Due vittorie nelle ultime 8 partite, occhio però alla difesa: nelle ultime due partite i friulani hanno mantenuto la porta inviolata. Occhio al percorso in trasferta dei bianconeri, che hanno vinto ben 6 partite lontano dal Friuli.

Ma sarà un match spettacolare? Secondo gli operatori l'opzione "goal" arriva a pagare fino a 2 volte la puntata, meno probabile del "no goal" che si ferma a 1.75 volte la puntata. Bookmakers che considerano più probabile l'Over 2.5 che arriva fino a 1.80 volte la posta, mentre l'Under 2.5 si spinge fino a 2.01 volte la puntata.

Milan Udinese, le ultime notizie

Allegri punta a recuperare Matteo Gabbia. Il centrale non gioca dal 18 febbraio, fermato da un'ernia inguinale. Senza di lui i rossoneri hanno perso tre partite. Possibile l'impiego dal 1' di Rafa Leao, che sta recuperando condizione e contro il Napoli ha giocato gli ultimi 10', così come possibile il ritorno da titolare di Pulisic. Runjaic recupera Davis, rientrato dalla squalifica. Assenti Zanoli, Zemura e Buksa.

Pronostico Milan-Udinese, i precedenti

Confronto numero 109 tra le due squadre, con il Milan vincente in 48 occasioni contro le 23 dell'Udinese e 37 pareggi. Se limitiamo il discorso alle partite giocate a San Siro, i friulani hanno fatto lo sgambetto in 8 occasioni, l'ultima nel novembre 2023 grazie a Roberto Pereyra. Il confronto più recente è stato vinto dal Milan per 1-0 a ottobre 2024, il pareggio manca da febbraio 2022 (1-1).

Leao marcatore in Milan-Udinese: il portoghese deve tornare a reagire

Dopo aver saltato la sfida contro il Torino, gli impegni con la nazionale e aver giocato gli ultimi 10 minuti contro il Napoli, Rafa Leao è atteso come protagonista, possibilmente da titolare, contro l'Udinese. Non segna dal 1° marzo contro la Cremonese e manca tantissimo il suo apporto in zona gol. Friulani sfidati in 10 occasioni, appena 2 le reti segnate, l'ultima però è recente, lo scorso 11 aprile quando il Milan allenato da Sergio Conceiçao vinse al Bluenergy Stadium per 0-4.

Pronostico Milan-Udinese: 1 1.42 info 1.41 info 1.42 info 1.42 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.



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