L'agente di Warren Bondo conferma che il ragazzo tornerà al Milan per poi valutare il da farsi

L'agente di Warren Bondo conferma che il ragazzo tornerà al Milan per poi valutare il da farsiMilanNews.it
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Oggi alle 08:59Calciomercato Milan
di Manuel Del Vecchio

Fabrizio Ferrari, procuratore di Warren Bondo, è intervenuto durante il “Palermo Football Meeting”. Queste le sue parole sul futuro del suo assistito, di proprietà del Milan e ora in prestito alla Cremonese.

“Quando abbiamo sposato il progetto grigiorosso l’idea era di giocare molto, fare tanto minutaggio aiutando la squadra nel proprio campionato. La prima parte di stagione è stata straordinaria. Poi c’è stata una crisi di punti e adesso mi auguro in una ripresa con Giampaolo. Con Warren sempre più in crescita. A fine anno torneremo al Milan e vedremo il da farsi”.