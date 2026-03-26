Milan, giovedì di allenamento senza i nazionali. Atteso lavoro a parte per gli infortunati

Milan, giovedì di allenamento senza i nazionali. Atteso lavoro a parte per gli infortunatiMilanNews.it
Oggi alle 07:40News
di Antonello Gioia

Dopo aver ripreso ieri gli allenamenti, oggi per il gruppo rossonero è prevista un'altra seduta a Milanello, senza i calciatori convocati dalle rispettive nazionali, in preparazione della sfida contro il Napoli di Pasquetta.