Milan, Loftus-Cheek verso la convocazione per il Napoli. Restano in dubbio Leao e Gabbia

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Dopo la vittoria contro il Torino di sabato per 3-2 e qualche giorno di riposo, ieri il Milan è tornato ad allenarsi a Milanello dove mancavano ovviamente tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Dal campo sono arrivate ottime su Ruben Loftus-Cheek, out dal 22 febbraio quando ha riportato la frattura della mandibola in uno scontro di gioco con il portiere del Parma, Edoardo Corvi: il centrocampista inglese è infatti tornato ad allenarsi in gruppo e va verso la convocazione per la gara contro il Napoli alla ripresa del campionato.

Lo riferisce il Corriere dello Sport che aggiunge poi che invece gli altri infortunati rossoneri Matteo Gabbia e Rafael Leao restano in dubbio per la trasferta del Maradona: i due hanno proseguito le loro cure e terapie e le loro condizioni andranno valutate la settimana prossima. Ad oggi non ci sono certezze sul recupero del difensore italiano e dell'attaccante portoghese per il big-match in casa del Napoli.