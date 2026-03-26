Gabbia e Leao ci saranno con il Napoli? Ad oggi non ci sono certezze sul loro recupero. La situazione
Il Milan è tornato ieri ad allenarsi a Milanello dove mancavano ovviamente tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Si è rivisto in gruppo Ruben Loftus-Cheek, mentre hanno lavorato ancora a parte sia Matteo Gabbia che Rafael Leao. Il centrocampista inglese viaggia verso la convocazione per la gara in casa del Napoli del 6 aprile, mentre ad oggi non ci sono certezze sul recupero del difensore italiano e dell'attaccante portoghese per la trasferta del Maradona. Lo riferisce il Corriere dello Sport che spiega che ieri i due hanno proseguito le loro cure e terapie e le loro condizioni verranno valutate la prossima settimana.
SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA
Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15
Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15
Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18
Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45
Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15
Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18
Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45
Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15
Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18
Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45
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