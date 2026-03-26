Gabbia e Leao ci saranno con il Napoli? Ad oggi non ci sono certezze sul loro recupero. La situazione

vedi letture

Il Milan è tornato ieri ad allenarsi a Milanello dove mancavano ovviamente tutti i giocatori impegnati con le rispettive nazionali. Si è rivisto in gruppo Ruben Loftus-Cheek, mentre hanno lavorato ancora a parte sia Matteo Gabbia che Rafael Leao. Il centrocampista inglese viaggia verso la convocazione per la gara in casa del Napoli del 6 aprile, mentre ad oggi non ci sono certezze sul recupero del difensore italiano e dell'attaccante portoghese per la trasferta del Maradona. Lo riferisce il Corriere dello Sport che spiega che ieri i due hanno proseguito le loro cure e terapie e le loro condizioni verranno valutate la prossima settimana.

SERIE A, IL PROGRAMMA DELLA 31^ GIORNATA

Lecce-Atalanta Sabato 4 aprile ore 15

Sassuolo-Cagliari Sabato 4 aprile ore 15

Verona-Fiorentina Sabato 4 aprile ore 18

Lazio-Parma Sabato 4 aprile ore 20:45

Cremonese-Bologna Domenica 5 aprile ore 15

Pisa-Torino Domenica 5 aprile ore 18

Inter-Roma Domenica 5 aprile ore 20:45

Udinese-Como Lunedì 6 aprile ore 15

Juventus-Genoa Lunedì 6 aprile ore 18

Napoli-Milan Lunedì 6 aprile ore 20:45