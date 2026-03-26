Qualificazioni Mondiali, stasera le semifinali: il programma completo
Questa sera tornano in campo le Nazionali con le gare decisive per la qualificazione ai Mondiali. Si giocano le gare di semifinale playoff, in campo l'Italia ma non solo: ecco il programma completo.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Turchia-Romania
Danimarca-Macedonia del Nord
Galles-Bosnia ed Erzegovina
Italia-Irlanda del Nord
Polonia-Albania
Repubblica Ceca-Irlanda
Slovacchia-Kosovo
Ucraina-Svezia
Probabili formazioni Italia-Irlanda del Nord: Tonali titolarissimo, un paio di dubbi
Si riportano di seguito le probabili formazioni di Italia-Irlanda del Nord:
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso
IRLANDA DEL NORD (3-5-2): P. Charles; McConville, Brown McNair; Hume, Saville, S. Charles, McCan, Devenny; Price, Reid. Ct: O'Neill
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