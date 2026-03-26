MN - Leao ha svolto delle visite all’estero per valutare il suo problema. Resterà in Portogallo una settimana
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Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Leao ha svolto delle visite all'estero per valutare il suo problema all'adduttore. In accordo con il Milan proseguirà in Portogallo l'iter di lavoro e trattanenti per guarire dal fastidio fisico e poi tornerà a Milano settimana prossima. Ricordiamo che il portoghese ha saltato l'ultima partita di campionato, quella contro il Torino in casa vinta 3-2 dai rossoneri, per l'acutizzarsi del problema all'adduttore che il 10 si porta avanti da parecchio tempo e che non gli hanno permesso di essere convocato. Il portoghese resta in dubbio per la trasferta di Napoli del 6 aprile così come Gabbia che difficilmente ci sarà.
Di Antonio Vitiello
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