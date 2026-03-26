MN - Leao ha svolto delle visite all’estero per valutare il suo problema. Resterà in Portogallo una settimana

MN - Leao ha svolto delle visite all’estero per valutare il suo problema. Resterà in Portogallo una settimana MilanNews.it
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Oggi alle 12:22News
di Andrea La Manna
fonte Antonio Vitiello

Secondo quanto appreso dalla nostra redazioneLeao ha svolto delle visite all'estero per valutare il suo problema all'adduttore. In accordo con il Milan proseguirà in Portogallo l'iter di lavoro e trattanenti per guarire dal fastidio fisico e poi tornerà a Milano settimana prossima. Ricordiamo che il portoghese ha saltato l'ultima partita di campionato, quella contro il Torino in casa vinta 3-2 dai rossoneri, per l'acutizzarsi del problema all'adduttore che il 10 si porta avanti da parecchio tempo e che non gli hanno permesso di essere convocato. Il portoghese resta in dubbio per la trasferta di Napoli del 6 aprile così come Gabbia che difficilmente ci sarà. 

Di Antonio Vitiello 