Vanni difende l'operato di Allegri: "Ha fatto una stagione molto buona, meglio delle precedenti"

Vanni difende l'operato di Allegri: "Ha fatto una stagione molto buona, meglio delle precedenti"MilanNews.it
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Oggi alle 13:30News
di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista de La Repubblica Franco Vanni ha cominciato a presentare la sfida in programma a Pasquetta tra il Napoli e il Milan, soffermandosi in modo particolare sui possibili rimpianti che le due squadre possono avere al termine della stagione. 

Chi può avere più rimpianti a fine campionato tra Napoli e Milan? 
"Ha fatto un mercato risibile il Milan, rispetto al Napoli, che invece partiva con la rosa migliore o pari con l'Inter. I giocatori a Napoli pare si siano infortunati per cause incredibili. La verità è che il Napoli, campione in carica, ha fatto male in Champions e doveva essere lì a difendere lo Scudetto. Allegri ha fatto una stagione molto buona invece, meglio delle precedenti. E l'obiettivo era rientrare in Champions League".