Ramazzotti: "Rabiot a 7 milioni più uno di bonus ha cambiato il Milan che, senza di lui, difficilmente sarebbe al secondo posto"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Adrienn Rabiot: "Contro il Torino all’andata, Rabiot aveva segnato un gol meraviglioso con una botta da fuori che aveva dato il via alla rimonta del Milan. Ieri il suo 2-1 è stato meno spettacolare, un appoggio ravvicinato alle spalle di Paleari dopo un bel cross di Pulisic, ma la sua rete ha avuto un peso specifico enorme perché il Diavolo aveva chiuso la prima frazione in parità e nella ripresa c’era la necessità di dare un’accelerata. Adrien si è fatto trovare pronto al momento giusto, dopo che già nei 45 minuti iniziali ci aveva provato con una sassata da lontano, scaldando i guantoni di Paleari.

La sua prima rete a San Siro con la maglia rossonera, dunque, la ricorderà con grande piacere perché ha permesso alla sua squadra di conquistare i tre punti, esattamente come era successo in occasione delle sue altre marcature, tutte in trasferta, contro il Torino all’andata, il Como (doppietta e rigore procurato) e il Bologna. Adesso è a quota 5 centri in Serie A, ovvero a -4 dai 9 firmati la scorsa stagione a Marsiglia e a -3 dagli 8 che aveva realizzato alla Juventus nel 2022-23, quando in panchina c’era Allegri. Adesso il Torino è la squadra contro la quale ha segnato di più (3 volte) nel nostro campionato. Il suo acquisto per 7 milioni più uno di bonus ha cambiato il Milan che, senza di lui, difficilmente sarebbe stato al secondo posto".