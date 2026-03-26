Italia U21, Bartesaghi: "Mi sento di avere più sicurezza ed esperienza rispetto a settembre: siamo una squadra forte, con fiducia"

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(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "Sono ragazzi stupendi, meravigliosi, che hanno piacere a stare insieme. Li vedi che vogliono crescere, ridono, scherzano e sono positivi e nello stesso momento sono molto professionale. Per un allenatore è un dono divino". Così Silvio Baldini, alla vigilia della sfida di Empoli con la Macedonia del Nord, ha descritto i giocatori della sua Under 21. "Nel calcio di oggi non ci sono partite facili. La Macedonia è una squadra che tatticamente si presenta con un 4-4-2 con i due davanti di cui uno è una punta e uno una mezza punta - ha analizzato il tecnico -.

Hanno questi esterni che attaccano la profondità su lanci lunghi. Hanno i loro valori tecnici, ma dipendono anche da come noi andiamo ad affrontarli". Al fianco di Baldini, in conferenza stampa, c'era Davide Bartesaghi: "Ci siamo allenati bene in questi giorni - ha detto il difensore del Milan -. Mi sento di avere più sicurezza ed esperienza rispetto al primo raduno di settembre: siamo una squadra forte, con fiducia". (ANSA).