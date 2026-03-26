Pacchioni sulla stagione del Milan: "Più forte di così non poteva andare"

Pacchioni sulla stagione del Milan: "Più forte di così non poteva andare"MilanNews.it
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Oggi alle 16:30News
di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, Paolo Pacchioni ha cominciato a presentare la sfida in programma a Pasquetta tra il Napoli e il Milan, soffermandosi in modo particolare sui possibili rimpianti che le due squadre possono avere al termine della stagione. 

Chi può avere più rimpianti a fine campionato tra Napoli e Milan? 
"Il Napoli potenzialmente poiteva far di più ed è stata condizionata dagli infortuni. Ma anche a ranghi completi ha fatto fatica a inizio stagione. E' tutto da dimostrare che avrebbe potuto fare meglio, ma potenzialmente poteva essere più pericoloso. Il Milan più forte di così non poteva andare".