FOTO - Nesta pranza con Maldini: la foto fa impazzire i tifosi rossoneri

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Oggi alle 17:30News
di Manuel Del Vecchio

Nesta e Maldini, coppia di difensori che ha fatto innamorare generazioni e generazioni di tifosi rossoneri: tra i centrali più forti che della storia del calcio, amatissimi da chiunque segua il Milan. Sandro, che nei giorni scorsi ha compiuto 50 anni, ha pubblicato su Instagram proprio in compagnia del leggendario capitano con la numero 3: "Pranzo speciale oggi".

Uno scatto che ha fatto impazzire tutti i tifosi rossoneri.