Forgione sui rimpianti scudetto del Milan: "Ne avrà diversi, perché ha disputato una stagione con tutti gli effettivi"

Forgione sui rimpianti scudetto del Milan: "Ne avrà diversi, perché ha disputato una stagione con tutti gli effettivi"MilanNews.it
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Oggi alle 18:30News
di Lorenzo De Angelis

Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, Angelo Forgione ha cominciato a presentare la sfida in programma a Pasquetta tra il Napoli e il Milan, soffermandosi in modo particolare sui possibili rimpianti che le due squadre possono avere al termine della stagione. 

Chi può avere più rimpianti a fine campionato tra Napoli e Milan? 
"Credo il Milan, perché ha disputato una stagione con tutti gli effettivi. Il Napoli si è messa una stagione alle spalle costellata da infortuni in serie. Le assenze del Napoli sono state pesanti, in tutti i reparti hai perso pezzi. Se n'è fatto una ragione, il Napoli ora è sereno e si può giocare un finale in crescendo. Tutto quello che verrà di più sarà tutto di guadagnato". 