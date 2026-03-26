Forgione sui rimpianti scudetto del Milan: "Ne avrà diversi, perché ha disputato una stagione con tutti gli effettivi"

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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, Angelo Forgione ha cominciato a presentare la sfida in programma a Pasquetta tra il Napoli e il Milan, soffermandosi in modo particolare sui possibili rimpianti che le due squadre possono avere al termine della stagione.

Chi può avere più rimpianti a fine campionato tra Napoli e Milan?

"Credo il Milan, perché ha disputato una stagione con tutti gli effettivi. Il Napoli si è messa una stagione alle spalle costellata da infortuni in serie. Le assenze del Napoli sono state pesanti, in tutti i reparti hai perso pezzi. Se n'è fatto una ragione, il Napoli ora è sereno e si può giocare un finale in crescendo. Tutto quello che verrà di più sarà tutto di guadagnato".