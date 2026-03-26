MN - Ravezzani: "Spero che Modric rinnovi, ma il Milan deve avere anche la forza di immaginarsi senza Luka"

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Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, è stato intervistato da MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Modric rinnoverà?

"Spero di si, ma il Milan deve avere anche la forza di immaginarsi senza Luka, data l'età".

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"Sicuramente - ha spiegato Matteo Gabbia a Sky Sport - sto un pochino meglio. È stato un periodo pieno: alcune cose sono migliorate, ma ho avvertito anche dolori nuovi. Stiamo lavorando tanto e facendo tutto il possibile: l’obiettivo è tornare il prima possibile, ma soprattutto nelle migliori condizioni per me e per la squadra. Mi è dispiaciuto moltissimo non essere con la squadra in questo momento. Ho sentito il Ct e mi ha fatto molto piacere: mi ha detto cose importanti. Spero davvero che la Nazionale possa qualificarsi al Mondiale, è un obiettivo di tutto il movimento. Siamo una squadra forte, ricca di giocatori validi, quindi mando un grande in bocca al lupo al mister, allo staff e ai miei compagni, sperando che possano togliersi una grande soddisfazione. Cosa ha il Milan più dell’Inter, visto che avete vinto due derby? È difficile dirlo, non so cosa abbiamo di più o di meno. L’Inter è una grandissima squadra. I derby sono partite particolari e siamo stati bravi a vincerli, ma la stagione non è finita. In base a dove arriveremo, vedremo i nostri punti di forza e le nostre debolezze. Non serve guardare indietro: dobbiamo concentrarci sul migliorare e vincere le prossime gare. Il Napoli è una squadra fortissima, lo ha dimostrato. Noi però dobbiamo pensare solo a noi stessi, con la voglia di affrontare ogni partita per vincerla. Poi a fine anno tireremo le somme. La cosa più importante è fare il meglio possibile sempre".