Camarda: "Il mio infortunio? Una tortura, sto facendo sacrifici per tornare in campo il prima possibile"

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Francesco Camarda è stato intervistato così a Rai Uno al termine della bella vittoria dell’Italia U21 contro la Macedonia. Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante rossonero in prestito al Lecce:

Sull’infortunio e la voglia di tornare in campo

"Guardare dalla panchina? È veramente una tortura. E' il mio primo infortunio grave, veramente difficile. Sto facendo tanti sacrifici. Mi sto allenando tanto. Sto facendo doppie sedute ogni giorno. Mi sto dando da fare per rientrare il prima possibile".

Ultima sosta della stagione 2025/26, ultima occasione in cui diversi rossoneri si assenteranno da Milanello per rispondere alle convocazioni delle rispettive nazionali. Tante amichevoli in programma - propedeutiche all'avvicinamento al Mondiale 2026 - ma anche impegni con le nazionali giovanili per alcuni nostri giocatori. Ecco i dettagli:

Mike Maignan e Adrien Rabiot (Francia)

Francia-Brasile, giovedì 26 marzo ore 21.00, Boston (USA) - Amichevole

Francia-Colombia, domenica 29 marzo ore 20.00, Washington (USA) - Amichevole

Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)

Stati Uniti-Belgio, sabato 28 marzo ore 20.30, Atlanta - Amichevole

Messico-Belgio, mercoledì 1 aprile ore 2.00 (ora italiana), Chicago (USA) - Amichevole

Pervis Estupiñan (Ecuador)

Ecuador-Marocco, venerdì 27 marzo ore 21.15, Madrid (SPA) - Amichevole

Olanda-Ecuador, martedì 31 marzo ore 20.45, Eindhoven - Amichevole

Ardon Jashari (Svizzera)

Svizzera-Germania, venerdì 27 marzo ore 20.45, Basilea - Amichevole

Norvegia-Svizzera, martedì 31 marzo ore 18.00, Oslo - Amichevole

Luka Modrić (Croazia)

Colombia-Croazia, venerdì 27 marzo ore 00.30 (ora italiana), Orlando (USA) - Amichevole

Croazia-Brasile, mercoledì 1 aprile ore 01.00 (ora italiana), Orlando (USA) - Amichevole

Strahinja Pavlović (Serbia)

Spagna-Serbia, venerdì 27 marzo ore 21.00, Villarreal - Amichevole

Serbia-Arabia Saudita, martedì 31 marzo ore 18.00, Bačka Topola - Amichevole

Christian Pulisic (Stati Uniti)

Stati Uniti-Belgio, sabato 28 marzo ore 20.30, Atlanta - Amichevole

Stati Uniti-Portogallo, mercoledì 1 aprile ore 00.00 (ora italiana), Atlanta - Amichevole

Fikayo Tomori (Inghilterra)

Inghilterra-Uruguay, venerdì 27 marzo ore 20.45, Londra - Amichevole

Inghilterra-Giappone, martedì 31 marzo ore 20.45, Londra - Amichevole