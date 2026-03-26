MN - Napoli-Milan: si va verso il divieto alla trasferta ai tifosi residenti in Lombardia
MilanNews.it
Si avvicina Napoli-Milan del 6 aprile allo stadio Maradona, ma restano da definire le modalità di accesso per i tifosi ospiti. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, per la sfida in casa azzurra si va verso il divieto alla trasferta ai tifosi rossoneri. Infatti, l'osservatorio sarebbe fortemente orientato a vietare la trasferta al Maradona ai tifosi milanisti residenti in Lombardia. Nei prossimi giorni la scelta definitiva, che se confermata porterebbe un danno al Milan, vittima di non poter contare sull'importante apporto dei propri tifosi in una partita così importante per le sorti del campionato.
Di Pietro Mazzara
Pubblicità
News
Ultimi due mesi complicati per Bondo che ha giocato solamente due partite delle ultime nove della Cremonese
Leao: il tempo sta per scadere. A rigori invertiti: FATEVI CURARE. Calendario contro: 2° posto a rischiodi Franco Ordine
Le più lette
4 Bianchin: "Gimenez in estate rischia di doversi esprimere di nuovo su una cessione. Se restasse, partirebbe da alternativa, non più da titolare"
23/03 1-1 con la Fiorentina. L’Inter ha un problema: non riesce più a vincere. Si riapre la corsa al titolo
16/03 Calcio, la corsa dei gamberi. Il Milan scivola con la Lazio (1-0) e l’Inter tira un respiro di sollievo
Primo Piano
Siamo all'ultima sosta. Infortuni, com'è andato il Milan di Allegri? Problemi ricorrenti e un po' di sfortuna
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ravezzani: "Scudetto? Sognare è l'unica cosa che rimane. Per il futuro serve una strategia di investimento"
Carlo PellegattiAllegri, il normalizzatore. Torniamo a una testa! Quella notte di febbraio. Che tristezza quel sofà!
Antonio VitielloI ruoli e i profili chiesti da Allegri sul mercato. Estate decisiva: ora o mai più. Tutti compatti per scacciare l’ipotesi ritiro
Pietro MazzaraSummit di calciomercato: le linee guida emerse dall'incontro. 4-3-3, Leao e rimonta: tutto passa da Napoli
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com