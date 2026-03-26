MN - Napoli-Milan: si va verso il divieto alla trasferta ai tifosi residenti in Lombardia

MN - Napoli-Milan: si va verso il divieto alla trasferta ai tifosi residenti in LombardiaMilanNews.it
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Oggi alle 22:12News
di Niccolò Crespi
fonte Pietro Mazzara

Si avvicina Napoli-Milan del 6 aprile allo stadio Maradona, ma restano da definire le modalità di accesso per i tifosi ospiti. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, per la sfida in casa azzurra si va verso il divieto alla trasferta ai tifosi rossoneri. Infatti, l'osservatorio sarebbe fortemente orientato a vietare la trasferta al Maradona ai tifosi milanisti residenti in Lombardia. Nei prossimi giorni la scelta definitiva, che se confermata porterebbe un danno al Milan, vittima di non poter contare sull'importante apporto dei propri tifosi in una partita così importante per le sorti del campionato.

Di Pietro Mazzara