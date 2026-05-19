Milan, il nuovo Home Kit 2026/27 è disponibile in pre-order

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Come riporta il sito ufficiale del Milan, il nuovo Home Kit 2026/27 è disponibile in pre-order da martedì 19 maggio sullo Store Online ufficiale del club rossonero: "AC Milan, insieme a PUMA, è pronto a presentare il nuovo Home Kit per la stagione 2026/27: una maglia che torna alle radici rossonere attraverso l'estetica più iconica del Club. Un look distintivo, inconfondibilmente rossonero, che attraversa generazioni e conferma il legame profondo con la propria storia.

Chi completerà l'acquisto tramite il proprio account Rossoneri Rewards, il programma fedeltà di AC Milan, potrà accedere alla personalizzazione gratuita: un vantaggio riservato sia a chi ne fa già parte, sia a chi sceglie di iscriversi ora. Il nuovo Home Kit 2026/27 è disponibile in pre-order da martedì 19 maggio sullo Store Online ufficiale di AC Milan".