Milan, Gerry Cardinale ha molto apprezzato le parole di Max Allegri dopo il Genoa

Milan, Gerry Cardinale ha molto apprezzato le parole di Max Allegri dopo il GenoaMilanNews.it
Oggi alle 12:21News
di Enrico Ferrazzi

Secondo quanto riferisce Il Giornale in edicola oggi, Gerry Cardinale, presente domenica al fianco della squadra rossonera nell'importante trasferta sul campo de Genoa vinta 2-1 dal Milan grazie alle reti di Nkunku su rigore e di Athekame, ha molto apprezzato le parole nel post-partita di Max Allegri. Il tecnico livornese ha commentato così la presena del patron rossonero a Genova: "Se la presenza di Cardinale è stata fondamentale? Fondamentale ma credo di averlo sempre detto. Facendo una scala piramidale: il club sta sopra a tutto, poi la società deve essere forte perchè se lo è tutti diventano più forti e bravi. Cardinale è venuto a parlare e prima della partita e c'era un'energia più positiva".

Se la presenza di Cardinale ha fatto molto piacere ad Allegri, allo stesso tempo ha fatto parecchio rumore anche l'assenza in tribuna a Marassi di Zlatan Ibrahimovic, che non è stato vicino alla squadra nonostante l'importante della partita. Oltre allo svedese, che da tempo non si vede in trasferta e a Milanello, non era presente sugli spalti nemmeno Geoffrey Moncada