Milan, venerdì verrà svelata la nuova prima maglia della stagione 2026-2027

Milan, venerdì verrà svelata la nuova prima maglia della stagione 2026-2027MilanNews.it
Oggi alle 12:11News
di Enrico Ferrazzi

Con un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale, il Milan ha annunciato che venerdì 22 maggio verrà svelata la nuova prima maglia per la stagione 2026-2027. Come è successo spesso nelle ultime stagioni, la nuova divisa potrebbe fare il suo esordio già domenica in occasione dell'ultima gara di questo campionato contro il Cagliari a San Siro. 

Scrive il sito ufficiale del Milan: "AC Milan, insieme a PUMA, è pronto a presentare il nuovo Home Kit per la stagione 2026/27: una maglia che torna alle radici rossonere attraverso l'estetica più iconica del Club. Un look distintivo, inconfondibilmente rossonero, che attraversa generazioni e conferma il legame profondo con la propria storia.

Chi completerà l'acquisto tramite il proprio account Rossoneri Rewards, il programma fedeltà di AC Milan, potrà accedere alla personalizzazione gratuita: un vantaggio riservato sia a chi ne fa già parte, sia a chi sceglie di iscriversi ora. Il nuovo Home Kit 2026/27 è disponibile in pre-order da martedì 19 maggio sullo Store Online ufficiale di AC Milan". 