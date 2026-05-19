Pellegatti: “Ibra variabile impazzita e Allegri non si fida di Furlani”
Durante l'ultima puntata del podcast Numer1, l'ospite Carlo Pellegatti ha parlato di Massimo Calvelli, di Zlatan Ibrahimovic e del futuro di Massimiliano Allegri. Queste le sue parole:
Calvelli non sostituirà Furlani. Calvelli è l'uomo forte di Gerry Cardinale che l'ha messo lì, è il suo uomo e quindi sarà lui e Gerry Cardinale. Calvelli è l'uomo forte che ha in mano in questo momento un elenco di amministratori delegati in pectore e ne sceglierà uno. Saranno Gerry Cardinale con l'uscita di Furlani, lui non vuole farlo perché sa di non essere un uomo di calcio, l'umiltà è sinonimo di intelligenza. Su Ibra, io sono io sono convinto che Massimiliano Allegri un altro anno così non lo fa, cioè con Ibra che è variabile impazzita, con Furlani di cui non si fida più dopo le promesse di di gennaio non mantenute".
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