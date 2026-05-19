Letizia: "Sono stato allo Yankee Stadium: non sanno nemmeno che gli Yankees sono azionisti del Milan, non c’è neanche una spilla rossonera nel loro negozio"

vedi letture

Francesco Letizia, giornalista, ha parlato sul suo canale Youtube della gestione del Milan e le voci sul futuro della proprietà.

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube sulla gestione del Milan: “Non basta essere pieni di soldi per essere certamente una buona proprietà, che sia di minoranza o ancor di più di maggioranza: lo dimostra quanto accade a Manchester, sponda United, dove il proprietario è un magnate ricchissimo, ma non piace ai tifosi e non riporta lo United a vincere. Commentare la notizia di Milano Finanza sull’interesse degli Ellison per il Milan è difficile così al buio: la loro unica connessione con lo sport praticato è nell’America’s Cup di vela, capite che non è di certo la stessa cosa. Il problema delle proprietà americane è che pensano sempre alle solite cose: il brand, lo spettacolo, la media company… Il Milan merita qualcosa di completamente diverso.

Sono stato allo Yankee Stadium due mesi fa: non sanno nemmeno che gli Yankees sono azionisti del Milan, non c’è manco una spilla rossonera nel loro negozio ufficiale, quindi sono operazioni finanziarie e basta, per cui siamo oggettivamente disillusi. La musica cambierà se e quando arriverà una proprietà che vuole rifare il Milan grande, mettendo mano direttamente al portafoglio, non sperando di farne salire il fatturato per rinvestire ciò che produce, con l’ennesima speculazione. Altrimenti, rispetto alla visione Cardinale, cosa cambia? Nulla.”