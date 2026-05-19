Ramazzotti: "Resta da da sciogliere il nodo della convivenza tra Allegri e Ibra. Complicato per i due ripartire assieme"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, ha parlato su La Gazzetta dello Sport dei rapporti tra Massimiliano Allegri e Zlatan Ibrahimovic.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sui rapporti tra Massimiliano Allegri e Gerry Cardinale: "Gerry Cardinale è voluto essere a tutti i costi accanto al Milan nella partita più delicata della stagione. Non aveva annunciato ufficialmente la sua presenza, ma aveva sottolineato che era una concreta possibilità alle persone più vicine. Così

I rossoneri hanno accolto con piacere l'arrivo di Cardinale e le sue parole hanno sicuramente tranquillizzato il gruppo. “La presenza di Cardinale è stata fondamentale ma credo di averlo sempre detto. Il club sta sopra a tutto, poi la società deve essere forte: se lo è, tutti diventano più forti e bravi. Cardinale è venuto a parlare prima della partita e c'era un'energia più positiva” ha detto Allegri, la cui posizione ora è molto più tranquilla rispetto a qualche ora fa. Il numero uno di RedBird vuole costruire il futuro con Max in panchina e la qualificazione alla Champions farebbe scattare per il tecnico il rinnovo di un altro anno del contratto (fino al 2028). Resta però da sciogliere il nodo della convivenza tra l'ex allenatore della Juventus e Ibrahimovic, anche a Genova assente. Complicato per i due ripartire assieme. È questo uno dei nodi che Cardinale dovrà sciogliere. Dopo domenica naturalmente, quando l'americano probabilmente sarà a San Siro".