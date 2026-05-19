Milan, Modric potrebbe tornare titolare contro il Cagliari

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Luka Modric, rimasto in panchina 90' contro il Genoa, potrebbe tornare titolare domenica nella gara casalinga contro il Cagliari

Luka Modric sarà regolarmente a disposizione di Max Allegri per Milan-Cagliari, ultima gara di campionato in programma domenica alle 20.45 a San Siro che potrebbe regalare al Diavolo la qualificazione alla prossima Champions League. In realtà il campione croato, che solo tre settimane fa era stato operato per la frattura dello zigomo, era già in panchina contro il Genoa, ma è stato portato probabilmente più che altro come aiuto morale in una partita decisiva per la stagione della formazione milanista. Lo riferisce Sky che aggiunge che, dopo essere rimasto in panchina per 90' al Ferraris, se lavorerà bene per tutta la settimana, potrebbe tornare titolare domenica contro il Cagliari, indossando una maschera protettiva.

Dopo la sfida contro il Genoa, Max Allegri aveva parlato così di Modric a DAZN: "Ho il piacere di lavorare con Luka e vedere con quale amore e quale passione fa ancora questo sport. Oggi era lì che fremeva per entrare, ma ho preferito Loftus che è un saltatore. Dovevo scegliere uno che teneva la palla ma poi ci sono state un paio di mischie e siccome l’infortunio era ancora fresco… Si è messo a disposizione, sono molto contento ed è veramente bello. Deve essere d’insegnamento a tutti i calciatori e a tutti i bambini che giocano a calcio. Il calcio è uno sport meraviglioso, poi una volta si vince e una si perde. Ma la passione e l’amore con cui va fatto questo sport bisogna impararle da questi grandi campioni. I grandi campioni che non hanno quelle caratteristiche, io che ho avuto la fortuna di allenarne abbastanza, non ne ho mai avuti. Ho sempre avuto questi calciatori con queste grandi caratteristiche”.