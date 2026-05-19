Portogallo, i convocati del CT Martinez per il Mondiale: c'è Leao
Il CT del Portogallo Roberto Martínez ha annunciato i 27 giocatori convocati per i Mondiali in Canada, Stati Uniti e Messico; la selezione portoghese schiererà 27 giocatori nella fase finale dei Mondiali, dove affronterà, nella fase a gironi, Repubblica Democratica del Congo, Uzbekistan e Colombia.
Portieri: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Silva (Sporting CP); Ricardo Velho (Genclerbirligi Ankara);
Difensori: Diogo Dalot (Manchester United); Matheus Nunes (Manchester City), Nélson Semedo (Fenerbahce SK), João Cancelo (FC Barcelona), Nuno Mendes (PSG), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Renato Veiga (Villarreal); Ruben Dias (Manchester City); Tomás Araújo (SL Benfica);
Centrocampisti: Rúben Neves (Al Hilal), Samuel Costa (Maiorca), João Neves (PSG), Vitinha (PSG), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City);
Attaccanti: João Félix (Al Nassr), Francisco Trincão (Sporting CP), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (PSG); Cristiano Ronaldo (Al Nassr).
Il Portogallo esordirà nel torneo contro il Congo il 17 giugno all'NRG Stadium di Houston, alle ore 18:00 (ora portoghese). Il 23 giugno, nello stesso stadio di Houston, la nazionale portoghese affronterà l'Uzbekistan, sempre alle 18:00 (ora portoghese). La nazionale portoghese disputerà la sua terza e ultima partita del Gruppo K contro la Colombia all'Hard Rock Stadium di Miami il 28 giugno* alle 00:30 (ora portoghese). Il Portogallo, in preparazione ai Mondiali del 2026, affronterà il Cile il 6 giugno alle 18:45 allo Stadio Nazionale di Oeiras e la Nigeria il 10 giugno alle 20:45 allo Stadio Dr. Magalhães Pessoa di Leiria.
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