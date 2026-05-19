Di Marzio su Allegri e Tare: "Stanno riportando in Champions una squadra che l'anno scorso era rimasta fuori da tutto"

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Gianluca Di Marzio ha commentato il lavoro in questa stagione di Max Allegri e Igli Tare al Milan. Il loro futuro in rossonero resta incerto.

Gianluca Di Marzio, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così dl futuro di Massimiliano Allegri e di Igli Tare al Milan: "Hanno preso una squadra che l'anno scorso era rimasta fuori da tutto e ora sono ad un passo dalla qualificazione in Champions League che è sempre stato il grande obiettivo stagionale del Milan. Che poi alcune partite non siano state giocate bene è una cosa che certamente si può migliorare lato allenatore. Lato ds invece credo che Tare abbia raggiunto gli obiettivi che gli sono stati chiesti, cioè la Champions e fare delle cessioni importanti.

Alcuni acquisti sono stati messi in discussione però calma: Nkunku, alla fine, per numero di gol segnati in base ai minuti giocati, sia uno una dei migliori. Il francese non si è mai tirato indietro quando c'erano delle responsabilità da prendere come il rigore calciato a Genova. Jashari è stato lungo infortunato, è stato pagato come lo era stato De Ketelaere, ma occhio a bocciarlo perchè poi abbiamo visto cos'ha fatto CDK. Athekame ha segnato a Genova.

In Italia bocciamo spesso in fretta gli acquisti. Poi tutti i ds sbagliano dei colpi. A gennaio è stato detto a Tare che non c'erano soldi e quindi è andato a prendere Fullkrug in prestito. Poi a fine mercato sono comparsi improvvisamente 35 milioni per Mateta, evidentemente la società ha deciso di fare altri operazioni senza interpellare il ds e l'allenatore. E lì è nata la frizione tra le parti, così come le perplessità in ottica futuro".