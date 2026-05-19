Gozzini si chiede: "La vittoria a Genova cambierà il futuro di Allegri? Tutto risolto? Non esattamente"

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Alessandra Gozzini, giornalista, ha parlato su La Gazzetta dello Sport del futuro di Massimiliano Allegri, non legato alla qualificazione in Champions.

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Massimiliano Allegri, non legato totalmente alla qualificazione in Champions League, con la società che farà le sue valutazioni dopo la partita con il Cagliari e il tecnico che capirà quali siano le basi su cui fondare la prossima stagione: "Il sorriso a denti stretti, l’abbraccio con il team manager Marangon e poi la corsa negli spogliatoi. L'ultima domenica di Max Allegri è racchiusa qui, in quei secondi finali di Marassi in cui ha liberato la tensione di novanta minuti e oltre. Una settimana intera in cui intorno al Milan si sono addensate nubi scure, a coprire il futuro del club e del progetto tecnico dello stesso Max.

Il successo di Genova che ha notevolmente avvicinato i rossoneri al traguardo Champions, cambia le cose? Sicuro permette delle valutazioni più serene, la grande Europa - detto anche da Allegri - è vitale per il futuro sportivo ed economico della società. Ok, quindi tutto risolto? Non esattamente. Allegri è stato autore di una stagione che ha visto il Milan scalare la classifica del campionato dall’ottavo posto della stagione scorsa al terzo attuale: da confermare domenica prossima. Poi si apriranno le valutazioni finali, da cui dipenderanno organigramma e struttura tecnica della rosa del prossimo anno".