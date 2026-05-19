Secondo Monica Colombo, Malagò ha sentito Allegri per la panchina della Nazionale

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Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, ha parlato a Radio Rossonera del prossimo commissario tecnico della Nazionale.

Monica Colombo, giornalista del Corriere della Sera, si è così espressa a Radio Rossonera sul prossimo commissario tecnico della Nazionale, il quale verrà scelto dal prossimo presidente tra Giovanni Malagò e Giancarlo Abete: “Secondo me Malagò ha certamente sentito Max, ma so che Mancini si sente molto in corsa, Antonio Conte si sente molto in corsa e l'ultima parola non è ancora stata detta. Anche per Malagò è vero che sulla carta ha la maggioranza dei consensi ma non ha il gradimento del Governo.

“Tare sicuramente pensa ad Allegri anche per l'anno prossimo. Ibra non credo perché in questo momento i rapporti sono logorati se non inesistenti, Furlani ni, Cardinale è imperscrutabile. Probabilmente i tifosi perché sono per la linea della continuità. Io credo che nessuno in questo momento abbia le idee chiare. Anche perché in questo momento la domanda è una sola: chi deciderà il futuro management del Milan? A questo punto sarebbe auspicabile una discesa in campo di Gerry Cardinale. Visto da fuori sembra che sia il Milan ad essersi auto sabotato perché fino a un punto della stagione la squadra aveva over performato ed era in lotta per lo scudetto. Eppure appena i risultati sono venuti meno è come se le vecchie tensioni fossero riaffiorate”.