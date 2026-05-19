Caressa analizza il Milan: “Brutto gioco e poco divertente? Vero, ma alla fine conta il risultato”

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Fabio Caressa ha commentato l’operato di questa stagione di Massimiliano Allegri che ad oggi, ad una gara dal termine, si trova al terzo posto e dunque qualificato alla prossima Champions League.

Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha analizzato il lavoro di Massimiliano Allegri in questa stagione, in relazione anche all'ultima pesantissima vittoria in casa del Genoa. Queste le sue parole:

"Allora, innanzitutto se Allegri riesce ad andare in Champions League giocando male, non cambiando mai il ritmo della squadra, ottenendo più risultati di quanto dicessero i numeri nella prima parte e invece i risultati giusti nella seconda parte, quindi riequilibrando, non avendo fatto crescere tanti giocatori, sfruttando soprattutto gli ultimi due acquisti che hanno fatto, Rabiot e Modric, che sono stati con personalità i trascinatori della squadra, segnando pochissimo e divertendo pochissimo, però se riesce a farlo porta a casa il risultato. Ora è vero che il risultato non è tutto, che bisogna giocare meglio, che bisogna giocare bene, io sono d'accordissimo, d'accordissimo, però poi a un certo punto conta portare a casa il risultato e in questo non sbaglia mai o quasi mai Allegri, magari sbaglia col Cagliari, ripeto, queste sono considerazioni a una giornata della fine, però sicuramente ha portato la squadra dove avrebbe dovuto portarla".