Cruciani duro: “Ibrahimovic? O fa l’uomo immagine o lo caccino. Se si intromette fa danni”

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Giuseppe Cruciani, noto giornalista, ha espresso il suo parere su Zlatan Ibrahimovic e quello che è il suo ruolo all’interno del Milan.

Durante l'ultima puntata del podcast Numer1, Giuseppe Cruciani ha parlato di Zlatan Ibrahimovic e della figura che ricopre al Milan. Questo il suo commento.

"Quando tu lo metti dentro un contesto senza dare un ruolo definito, chiaro, tu fai l'uomo immagine, tu vai a fare gli eventi, tu rappresenti il Milan, allora va bene. Quando tu invece gli dai un ruolo diciamo che è a metà il consigliere, dunque è tutto e niente, no? Tu puoi entrare paradossalmente dai dei consigli tecnici, forse è meglio comprare quello, forse è meglio comprare quell'altro, ma poi c'è un direttore sportivo. Allora così ci sono le premesse delle cazzate, cioè ci sono le premesse del disastro. Questo è il punto. Ibrahimovic dovrebbe fare quello che la società, una società seria, gli dovrebbe fare: l'uomo immagine. E se non lo fanno lo caccino oppure lo mettono da parte".