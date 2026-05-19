Raimondo sugli Ellison: "Il Milan potrebbe essere utilizzato come prodotto di contenuti da veicolare sulle loro piattaforme multimediali"

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L'avvocato Raimondo racconta la famiglia Ellison, possibile investitore nel Milan in futuro, attraverso le attività attuali di stampo multimediale

Nelle scorse ore è rimbalzata la notizia secondo cui ci sarebbero investitori pronti a entrare nel Milan nel breve-medio termine. L'indiscrezione è stata riportata da MilanoFinanza e fa riferimento alla famiglia Ellison, magnati americani molto potenti e legati sia professionalmente che personalmente a Gerry Cardinale e RedBird. Questa ipotesi, in tempi non sospetti, era stata avanzata dall'avvocato Felice Raimondo che, per questo motivo, è stato intervistato dal giornalista Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube.

Chi sono gli Ellison?

L'avvocato Raimondo traccia un profilo della potenza degli Ellison: "Il punto di contatto più forte a mio avviso oggi lo abbiamo con il figlio David che oggi gestisce l’ecosistema multimediale che sta costruendo la famiglia Ellison: con SkyDance, società che produce contenuti cinematografici e che ha inglobato Paramount, poi hanno anche raggiunto un accordo che deve essere completato per Warner Bros. Si stanno espandendo da un punto di vista del contenuto multimediale in maniera importante: CBS Sports che detiene i diritti della Serie A è sotto il cappello Paramount; ma anche Warner possiede TNT Sports che è un altro canale importantissimo in America. Il Milan potrebbe essere utilizzato come un prodotto di contenuti da veicolare sulle loro piattaforme multimediali".