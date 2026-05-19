Da Milanello: Modric al lavoro con la mascherina. Premiati Loftus, Tomori e Allegri

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Tutte le ultime da Milanello: Modric si allena con la mascherina, premiati giocatori e allenatori per le presenze. Tutti in ritiro da venerdì

Giornata di lavoro in modo serio a Milanello, con la squadra che ha scelto nuovamente di andare in ritiro (clicca QUI) nel weekend in vista dell'importante sfida contro il Cagliari di domenica sera a San Siro. Luka Modric, salvo sorprese, dovrebbe scendere in campo dall'inizio: anche oggi il croato si è allenato con la mascherina protettiva. Scorrete le foto in calce all'articolo per vedere il centrocampista con questo nuovo e insolito look.

PREMIAZIONI A MILANELLO

Visto il momento di relativa calma e serenità l'AD Giorgio Furlani ha potuto premiare Ruben Loftus-Cheek, Fikayo Tomori e Massimiliano Allegri per aver raggiunto rispettivamente le 100, 150 e 200 presenze (panchine, per l'allenatore) con il Milan. Presente anche il DS Igli Tare. Tutti concentrati e uniti per arrivare a domenica nelle migliori condizioni possibili e centrare così l'obiettivo Champions. Tutte le valutazioni sul futuro da lunedì in poi, ora conta solo il campo.