De Paola su Allegri: "Festeggia, ma non ci vedo nulla da festeggiare"

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Novanta minuti per riprendersi la Champions League. Il Milan arriva all’ultima giornata con il destino nelle proprie mani: l'analisi di De Paola

Novanta minuti per riprendersi la Champions League. Il Milan arriva all’ultima giornata con il destino nelle proprie mani: battere il Cagliari a San Siro significherebbe blindare il ritorno nell’Europa che conta, senza dover guardare i risultati di Roma, Juventus e Como. Dopo settimane di rincorsa e tensione, i rossoneri hanno trasformato la vittoria di Genova nel sorpasso decisivo e ora sono a un passo dall’obiettivo minimo della stagione. Allegri chiede continuità e freddezza, in una sfida che sulla carta vede favorito il Diavolo contro un Cagliari già salvo.

Paolo De Paola, su TMW Radio, ha parlato così della corsa Champions: "Gasperini appena finite le dichiarazioni che avevano distratto la l'ambiente ha proiettato con energia la Roma, che ritengo incompleta, verso la Champions. Chapeau a lui, mentre una nota di demerito va a Ranieri. Allegri invece festeggia, ma non ci vedo nulla da festeggiare. Ieri per alcuni minuti il Milan è stato addirittura fuori dalla zona Champions. Non vedo motivi per essere ottimisti, mentre in giro vedo parlare di impresa. Era il minimo sindacale arrivare in Champions League con questa squadra. I rossoneri hanno fallito da un punto di vista di risultati sportivi, dato che ad un certo punto si erano trovati anche al secondo posto. Con questo organico credo che il Milan avrebbe avuto anche la possibilità di insidiare l'Inter. Il Napoli invece ora si può proiettare sul romanzo che gira intorno al futuro di Conte".

