Rowe torna sulla rissa con Rabiot: "La situazione è letteralmente sfuggita di mano”

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L'esterno del Genoa torna a raccontare la rissa con Rabiot che poi ha portato il centrocampista francese al Milan la scorsa estate

Per i tifosi rossoneri è un episodio da ricordare quasi con un sorriso, anche se ovviamente non è un qualcosa di positivo. Parliamo della violenta rissa tra Rowe e Rabiot ai tempi del Marsiglia della scorsa estate: un episodio che ha fatto molto discutere e che poi ha portato Rabiot al Milan, cambiando indubbiamente la stagione dei rossoneri, e Rowe al Bologna. È proprio l'esterno inglese, intervistato da The Athletic, a tornare sull'episodio

RISSA RABIOT-ROWE, IL RACCONTO

“Io stavo litigando con il portiere Rulli e sono volate parole pesanti. È intervenuta la sicurezza, poi si è messo in mezzo Adrien. De Zerbi e Benatia non hanno visto il primo pugno che lui mi ha sferrato. Hanno pensato che fossi stato io a colpirlo per primo, ma non è andata così. Pensi che Darryl Bakola è svenuto. E la situazione è letteralmente sfuggita di mano”.