Braglia: "Alcuni allenatori sono superati. Conte, Allegri e Sarri, se fossi le proprietà, li scarterei tutti"

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Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così degli allenatori di A citando anche Max Allegri: "Alcuni allenatori sono superati. Il calcio si modernizza sempre di più"

Il Milan è arrivato al momento che può decidere il senso della sua stagione. Dopo una lunga rincorsa, fatta di passaggi a vuoto, critiche e settimane trascorse lontano dalle prime quattro posizioni, i rossoneri si presentano all’ultima giornata con una certezza semplice ma pesantissima: vincere contro il Cagliari per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Nessun calcolo, nessuna attesa sugli altri campi. Tutto dipenderà dai novanta minuti di San Siro.

La squadra di Allegri ha ritrovato una vittoria preziosa proprio nel momento più delicato del campionato, riuscendo a ribaltare una classifica che fino a poche settimane fa sembrava complicata. Adesso però serve l’ultimo sforzo, quello decisivo. Di fronte ci sarà un Cagliari già salvo e senza particolari obiettivi, ma proprio per questo libero mentalmente e potenzialmente pericoloso.

Per il Milan, invece, la posta in palio è enorme. Tornare in Champions significherebbe dare stabilità al progetto tecnico, assicurare risorse fondamentali per il mercato estivo. Ecco perché quella di San Siro sarà molto più di una semplice ultima giornata: sarà una notte da dentro o fuori per il futuro rossonero.

Nel frattempo Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato così degli allenatori di A citando anche Max Allegri: "Alcuni allenatori sono superati. Il calcio si modernizza sempre di più. Nessuno dimentica il passato, ma critico il modo di allenare di oggi. Avanti la new generation, da Chivu a Grosso, passando per De Rossi e Fabregas, che valorizzano le squadre e danno un'identità. Detto questo, ci sono allenatori datati che dimostrano di saper cambiare, vedi Ancelotti e Gasperini, che hanno saputo modernizzarsi per riuscire ad arrivare ai propri obiettivi. Conte, Allegri e Sarri, se fossi le proprietà, li scarterei tutti".