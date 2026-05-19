Braglia: "In Nazionale vedo Allegri. E sulla panchina del Milan..."

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Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro della panchina rossonera, offrendo tale scenario

Il Milan si prepara all’ultima sfida della stagione con un obiettivo chiaro e non più rimandabile: conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Dopo una rincorsa lunga e complicata, i rossoneri hanno finalmente il controllo del proprio destino e contro il Cagliari avranno a disposizione il match point decisivo. Vincere a San Siro significherebbe chiudere il campionato tra le prime quattro, senza dover dipendere dai risultati delle dirette concorrenti.

La squadra di Allegri arriva all’appuntamento dopo la vittoria sul Genoa, nella quale è riuscita a ritrovare risultato nel momento più delicato dell’anno. Un cambio di passo che ha permesso al Milan di rientrare nella corsa europea e di presentarsi all’ultima giornata con un vantaggio fondamentale: quello di poter decidere tutto sul campo.

Di fronte ci sarà un Cagliari già salvo, senza pressioni di classifica ma intenzionato a chiudere al meglio la stagione. Proprio per questo il Milan dovrà evitare ogni calo di concentrazione in una partita che pesa enormemente sul presente e sul futuro del club. La qualificazione in Champions League rappresenta infatti un passaggio cruciale sotto ogni aspetto: economico, tecnico e d’immagine. Tornare nell’élite europea è la priorità della società, e novanta minuti separano i rossoneri da un traguardo considerato

Nel frattempo Simone Braglia, su TMW Radio, ha parlato di quello che potrebbe essere il futuro della panchina rossonera, offrendo tale scenario: "Comunque in Nazionale vedo Allegri, al Milan magari una grossa sorpresa come De Rossi, mentre al Napoli Italiano".