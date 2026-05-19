MN - La dichiarazione d'amore di Modric: "Contento di giocare in Italia e di farlo col miglior club di questo paese, il Milan"

MN - La dichiarazione d'amore di Modric: "Contento di giocare in Italia e di farlo col miglior club di questo paese, il Milan"MilanNews.it
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Oggi alle 20:40News
di Niccolò Crespi
Il commento di Luka Modric al Poredcast durante l’evento organizzato da MOVA. L'ennesima prova di amore per un campione senza età

Un'icona e una leggenda del calcio mondiale. Luka Modric rappresenta per il Milan e i milanisti un simbolo di appartenenza, di fede vera e di quel tifo per il Milan che, fin da bambino non l'ha mai abbandonato. Nel corso della sua lunghissima e vincente carriera, il maestro croato ha saputo ottenere qualsiasi successo, di squadra e personale. Il pallone d'oro vinto nel 2018 con la maglia del Real Madrid è sicuramente il punto più alto della sua carriera. Anche la parentesi nazionale non è da meno. La finale, sempre nel giugno 2018 e il percorso con la sua Croazia durante il torneo, poi vinto dalla Francia di Mbappè e Giroud, resta un qualcosa di unico, straordinario. Un condottiero fiero della sua gente e che a 40 ha voluto sposare la causa Milan, trascinando per tutto il corso della squadra un gruppo giovane e sicuramente ancora poco esperto. L'ultima chicca è la maschera con la quale, con ogni probabilità scenderà in campo domenica sera contro il Cagliari a San Siro.

MODRIC AMORE ETERNO PER IL MILAN

"Sono contento di aver realizzato il sogno di giocare in Italia. E lo sono ancora di più considerando che gioco per quello che per me è il club migliore di questa Nazione, il Milan”. Questo il commento di Luka Modric al Poredcast durante l’evento organizzato da MOVA. L'ennesima prova di amore per un campione senza età.