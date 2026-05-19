Milan, Tare presente questa sera all'U-Power Stadium per Monza-Juve Stabia

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Il direttore sportivo milanista assisterà alla sentita e decisiva gara di questa sera a Monza tra brianzoli e Juve Stabia

L'attuale direttore sportivo del Milan, Igli Tare è presente questa sera a Monza all'U-Power Stadium in occasione di Monza-Juve Stabia. L'andata a Castellammare di Stabia finì 2-2 con un gol del Monza a due minuti dalla fine della partita che ha riportato tutto in parità. Il ritorno all' U-Power Stadium sarà infuocato: oggi i brianzoli ospitano la Juve Stabia per l'ultimo atto della semifinale dei playoff di Serie B, dove i palio c'è un posto in finale e la possibilità di giocarsi la promozione in Serie A. Il futuro di Tare resta però ormai scritto.

L'addio al Milan dopo una sola stagione sembra sempre più conferma, con un vero e proprio ribaltone che potrebbe vedere nella dirigenza e proprietà rossonera cambiamenti e nuove figure in vista della prossima stagione. Nel frattempo, Tare si godrà la partita di questa sera e l'ultima in stagione del suo Milan, domenica sera a San Siro contro il Cagliari.