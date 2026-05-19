Bonanni: "La Roma per me non è inferiore al Milan"

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L'ex calciatore e allenatore Massimo Bonanni è intervenuto per dare il suo commento sulle squadre in lotta per la Champions League

La vera squadra vincitrice della penultima giornata di campionato è stata senza dubbio la Roma che ha approfittato della caduta a sorpresa della Juventus in casa contro la Fiorentina e l'ha superata in classifica vincendo il Derby contro la Lazio. Ora i giallorossi sono a pari punti con il Milan, dietro per gli scontri diretti, e con i rossoneri sarebbero qualificati in Champions League. Sul tema è intervenuto anche l'ex giocatore e allenatore Massimo Bonanni che ha parlato durante Maracanà su TMW Radio. Le sue parole.

Le parole di Bonanni sulla Roma all'interno della lotta Champions League: "Gasperini ha sempre dimostrato di far correre le sue squadre nel finale di stagione. La Roma doveva provare fino alla fine a lottare per un posto Champions. Ha una squadra forte per arrivarci, lo dico da inizio stagione. Per me non è inferiore al Milan. Non metterla tra le prime quattro sarebbe stato riduttivo nei confronti della squadra e dell'allenatore. Gasp gli ha dato un modo di allenarsi diverso e una mentalità calcistica diversa"