News MN - Il Milan torna in ritiro da venerdì per la sfida contro il Cagliari

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Nelle scorse ore era stata paventata come possibilità, ora è ufficiale: venerdì il Milan torna in ritiro a Milanello. Apprende la redazione di MilanNews.it che il programma è il seguente: domani ci sarà un doppio allenamento, giovedì giorno libero e venerdì appuntamento di nuovo nel centro sportivo di Carnago per il ritiro. La squadra ha trovato giusto isolarsi nuovamente per preparare al meglio la sfida finale e più importante della stagione: vincendo contro il Cagliari domenica sera i rossoneri saranno aritmeticamente qualificati alla prossima Champions League.

MILAN IN RITIRO

È una situazione che i calciatori hanno accettato di buon grado, anzi. L'input per un nuovo ritiro è arrivato direttamente da loro. Già nel post partita di Genoa-Milan Rabiot aveva dato un parere estremamente positivo: "Il ritiro ci è servito. Ci ha permesso di allenarci di più, di fare delle cose che non facevamo di solito, di parlarci fra di noi, portando fiducia a tutti. Non ascoltiamo ciò che si dice fuori. Eravamo in una bolla". È tempo di isolarsi, lavorare bene e fare il bene del Milan. Del futuro ci sarà tempo e modo di parlarne, ora conta solo la partita contro il Cagliari e raggiungere l'obiettivo.

di Antonio Vitiello.