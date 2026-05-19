Verso Milan-Cagliari, possibile un nuovo ritiro a Milanello

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In vista di Milan-Cagliari, ultima partita della stagione, Peppe Di Stefano racconta della possibilità di tornare in ritiro a Milanello

Milan-Cagliari di domenica è l'ultima partita della stagione, nonché la più importante. Con una vittoria i rossoneri entrerebbero nella prossima edizione della Champions League senza dover stare a sperare in inciampi o sfortune altrui: il destino è tutto nelle mani della squadra di Max Allegri, che a Genova è riuscita a dare un segnale importante dopo settimane non facili. La vittoria di Marassi è arrivata dopo un ritiro a Milanello di qualche giorno, dove i giocatori sono riusciti ad isolarsi dal caos esterno e a concentrarsi solo sul campo.

VERSO MILAN-CAGLIARI, POSSIBILE UN NUOVO RITIRO A MILANELLO

Anche per questo, riporta Peppe Di Stefano in diretta su Sky Sport 24, c'è la possibilità che tra giovedì e venerdì la squadra torni in ritiro nel centro sportivo di Carnago. Non sarebbe un ritiro punitivo, anzi. E una possibilità caldeggiata proprio dai calciatori, che la scorsa settimana hanno apprezzato il tempo passato tutti insieme prima della sfida contro il Genoa. Al termine della partita del Luigi Ferraris Rabiot aveva detto: "Il ritiro ci è servito. Ci ha permesso di allenarci di più, di fare delle cose che non facevamo di solito, di parlarci fra di noi, portando fiducia a tutti. Non ascoltiamo ciò che si dice fuori. Eravamo in una bolla". Vista l'importanza della partita di domenica contro il Cagliari è possibile che il tutto venga riproposto.