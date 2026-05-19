Borghi elogia il Milan per la vittoria di Genova arrivata dopo una settimana di caos

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Stefano Borghi ha commentato la prestazione e la vittoria dei rossoneri al Marassi di Genova, analizzando l’andamento della partita e come Massimiliano Allegri l’ha preparata.

Nel suo canale YouTube, Stefano Borghi ha commentato la vittoria del Milan sul campo del Genoa ed ha analizzato la prestazione della squadra di Allegri. Queste le sue parole.

"|| Milan ha vissuto una settimana veramente di caos, di tensione, di paura, di incertezze, di problemi, di ritiro, di tutte queste cose. Il Milan però ha vinto, ha vinto a Marassi nel momento dell'ora o mai più e il risultato lo ha trovato. Non lo ha trovato cambiando completamente l'immagine che ha dato, specialmente nelle ultime settimane, nell'ultimo mese e mezzo, due, perché poi io ho visto un Milan scendere a Marassi ancora una volta ad aspettare la situazione, un po' timoroso, abbastanza arroccato, lasciando l'iniziativa agli avversari, però rispetto ad altre volte il Milan è andato anche un filo di più poi con lo sviluppo della partita a forzare la situazione favorevole. Detto che poi il gol che sblocca la partita è un regalo totale del Genoa, retropassaggio scellerato, anche Bayow non ha gestito bene la situazione, Kunku ne ha approfittato prendendo e trasformando il rigorepoi il Milan ha trovato il 2-0, ha trovato anche il modo di soffrire fino alla fine perché il Genoa la partita l'ha giocata".