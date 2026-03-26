Napoli, Lobotka: "Con Conte ho spinto i miei limiti fisici e mentali più in alto di quanto pensassi"

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(ANSA) - NAPOLI, 25 MAR - "Dopo il gala mi sento quasi più stanco di prima. Sto scherzando. Sto bene, mi alleno con continuità da circa una settimana a Napoli e ho già giocato qualche minuto. Le sensazioni sono positive e posso solo migliorare". Lo ha detto il regista del Napoli Stanislav Lobotka a margine della cerimonia di premiazione del calcio slovacco in cui quest'anno non è stato insignito, dopo due riconoscimenti di seguito. Lobotka ha sottolineato di essere "felice di essere tra i primi tre. Hancko ha disputato una stagione straordinaria, sia con la nazionale che con il club, e si è meritato questo riconoscimento. Oltre a essere un grande giocatore è anche una persona fantastica".

Il centrocampista, a Napoli dal mercato invernale del 2020, ha parlato anche del rapporto con il tecnico azzurro Conte: "È un allenatore straordinario, ha una filosofia chiara ed è un vincente. Con lui ho spinto i miei limiti fisici e mentali più in alto di quanto pensassi. Credevo di non poter fare certe cose, invece ho capito che molto dipende dalla testa. Il nostro programma è molto intenso e hai un solo corpo, quindi devi curarlo. Cerco di dormire bene, recuperare e migliorare ogni giorno. L'obiettivo è dare sempre l'uno per cento in più". Lobotka sarà in campo contro il Kosovo nel primo step degli spareggi per i Mondiali con la sua nazionale slovacca. (ANSA).