MN - Ravezzani: "Per lo Scudetto il Milan deve vincerle tutte, ma deve essere una squadra in un grande stato di forma, soprattutto in attacco"

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Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, è stato intervistato da MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Il Milan può credere in questo scudetto?

"Sognare è l'unica cosa che rimane. Io però ho il dovere di essere razionale: quando il Milan si è avvicinato all'Inter, due settimane fa, avevo detto che non credevo al Milan che vince lo scudetto, non perché penso che crollerà l'Inter, ma perché la formazione di Massimiliano Allegri, nello storico di questa stagione, non è in grado di vincere le partite contro le squadre della parte della destra della classifica. Neanche a farlo a posta quella domenica il Milan perse contro la Lazio. Per questo motivo continuo a non credere possa vincere lo scudetto. Aggiungo: per fare una volata vincente, devi vincerle tutte, a partire da quella col Napoli, ma devi una squadra in un grande stato di forma, soprattutto in attacco. Vedere le condizioni nelle quali hanno giocato Leao e Pulisic, purtroppo, mi fa pensare che il Milan non solo non possa vincere lo scudetto, ma ha il grosso rischio di poter essere scavalcato dal Napoli".

MILAN VERSO IL RUSH FINALE: PARLA GABBIA

"Sicuramente - ha spiegato Matteo Gabbia a Sky Sport - sto un pochino meglio. È stato un periodo pieno: alcune cose sono migliorate, ma ho avvertito anche dolori nuovi. Stiamo lavorando tanto e facendo tutto il possibile: l’obiettivo è tornare il prima possibile, ma soprattutto nelle migliori condizioni per me e per la squadra. Mi è dispiaciuto moltissimo non essere con la squadra in questo momento. Ho sentito il Ct e mi ha fatto molto piacere: mi ha detto cose importanti. Spero davvero che la Nazionale possa qualificarsi al Mondiale, è un obiettivo di tutto il movimento. Siamo una squadra forte, ricca di giocatori validi, quindi mando un grande in bocca al lupo al mister, allo staff e ai miei compagni, sperando che possano togliersi una grande soddisfazione. Cosa ha il Milan più dell’Inter, visto che avete vinto due derby? È difficile dirlo, non so cosa abbiamo di più o di meno. L’Inter è una grandissima squadra. I derby sono partite particolari e siamo stati bravi a vincerli, ma la stagione non è finita. In base a dove arriveremo, vedremo i nostri punti di forza e le nostre debolezze. Non serve guardare indietro: dobbiamo concentrarci sul migliorare e vincere le prossime gare. Il Napoli è una squadra fortissima, lo ha dimostrato. Noi però dobbiamo pensare solo a noi stessi, con la voglia di affrontare ogni partita per vincerla. Poi a fine anno tireremo le somme. La cosa più importante è fare il meglio possibile sempre".