Playoff Mondiali: sarà la Bosnia il prossimo avversario dell'Italia martedì sera

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Sarà la Bosnia il prossimo avversario dell'Italia per la finale playoff valevole per l'accesso ai prossimi mondiali americani in programma questa estate, si giocherà martedì 31 marzo 2026. Gli azzurri si giocheranno la qualificazione ai Mondiali del 2026 in trasferta, più precisamente allo stadio Bilino Polje di Zenica, in Bosnia.

Sandro Tonali, centrocampista del Newcastle e della Nazionale italiana, ha commentato così a Sky Sport la vittoria degli azzurri nella semifinale del playoff di qualificazione al Mondiale: "Abbiamo visto un po' di mostri in settimana, perché ripensi a quello che ha fatto l'Italia negli ultimi anni... Non dico che hai paura, ma purtroppo può succedere. Chi tra Bosnia e Galles in finale? Contava solo l'Italia. Non abbiamo ancora pensato a questa partita, ora godiamoci questa vittoria e da domani ci penseremo. Non eravamo mai arrivati fin qui negli ultimi anni, questa è la verità".

Sulla partita

"Eravamo tesi, un po' impauriti a tratti, ma nel secondo tempo ci siam liberati di tutto questo. Dovevamo vincere in qualsiasi modo, non importa come. Abbiamo un obiettivo e in qualsiasi modo ci dobbiamo arrivare. Il gol? Il più importante della mia carriera finora, insieme a quello segnato contro la Lazio quando ero al Milan. Lo dedico a tutti perché tutti si meritano di andare al Mondiale. Occhio però: non abbiamo ancora fatto niente, c'è ancora tanta strada da fare. Ora resettiamo questa partita, aggiungo purtroppo perché stasera è stato bello, ma dobbiamo recuperare e dare il 150% nella prossima per andare al Mondiale.Dovremo uscire dal campo senza farcela più, la gente merita di godersi un Mondiale, abbiamo questa responsabilità".