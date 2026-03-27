Milan: Leao in Portogallo per controlli all'adduttore
(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Rafael Leao è volato in Portogallo per sottoporsi a dei controlli fisici dopo il riacutizzarsi del dolore all'adduttore che lo aveva costretto a dare forfait nell'ultima partita a San Siro contro il Torino. Leao si era già sottoposto a risonanza magnetica sabato 21, escludendo lesioni. L'attaccante continuerà il recupero in Portogallo per poi tornare a Milano la settimana prossima quando il Milan preparerà lo scontro diretto contro il Napoli, match fondamentale per la classifica. (ANSA).
Pubblicità
News
Tutti si sciacquano la bocca: 63 punti per caso, liti negli spogliatoi e in campo, rinnovi sospesi, mercato low cost. Finale a Napoli per la mattanza. W Gattuso!di Luca Serafini
Le più lette
1 Tutti si sciacquano la bocca: 63 punti per caso, liti negli spogliatoi e in campo, rinnovi sospesi, mercato low cost. Finale a Napoli per la mattanza. W Gattuso!
23/03 1-1 con la Fiorentina. L’Inter ha un problema: non riesce più a vincere. Si riapre la corsa al titolo
Primo Piano
Siamo all'ultima sosta. Infortuni, com'è andato il Milan di Allegri? Problemi ricorrenti e un po' di sfortuna
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ravezzani: "Scudetto? Sognare è l'unica cosa che rimane. Per il futuro serve una strategia di investimento"
Carlo PellegattiAllegri, il normalizzatore. Torniamo a una testa! Quella notte di febbraio. Che tristezza quel sofà!
Antonio VitielloI ruoli e i profili chiesti da Allegri sul mercato. Estate decisiva: ora o mai più. Tutti compatti per scacciare l’ipotesi ritiro
Pietro MazzaraSummit di calciomercato: le linee guida emerse dall'incontro. 4-3-3, Leao e rimonta: tutto passa da Napoli
Milan-Torino, Leao non sarà della partita. Di Stefano: "Si è riacutizzato il dolore all’adduttore destro"
ESCLUSIVA MN - Bianchin: "La domanda è: chi lo prende Leao? L'estate di Pulisic, due nomi in difesa"
L'illusione durata una settimana, perché di quello si è trattato. Ha ragione Allegri: il punto è il realismo
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com