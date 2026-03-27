MN - Ravezzani: "Un concetto lo espresse anche Maldini. Che Furlani si veda con Allegri molto bene, ma togliamoci dalla testa che il Milan spenda soldi per arrivare a certi tipi di giocatori"

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Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, è stato intervistato da MilanNews.it. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Cosa può aver chiesto Allegri alla società in vista della prossima stagione?

"Premessa, dobbiamo uscire da un equivoco: Furlani non è il mostro che viene spesso dipinto. Lui fa ciò che gli dice Cardinale, che ha deciso di non investire nel Milan. Per rilanciare una squadra, devi mettere dei soldi, fare un investimento, e dire: spendo e nel tempo li riprenderò con gli interessi. Nelle ambizioni di Cardinale per sostenere il Milan c'era la presenza costante della Champions League, lui l'ha mancata 2 anni su quattro, perché un anno ci è andato per la penalizzazione della Juventus. Quindi il povero Furlani fa quello che gli dice Cardinale, giustamente, invece, Tare e Allegri, come i tifosi, vogliono soldi per fare qualche investimento, concetto che espresse anche Maldini. Che Furlani si veda con Allegri molto bene, ma togliamoci dalla testa che il Milan spenda soldi per arrivare a certi tipi di giocatori. L'unica cosa che potrebbe fare è dire: "Con questo budget smettiamo di vendere giocatori di 20 anni e proviamo a prendere qualche giocatore già pronto", come successo con Modric e Rabiot. Non a caso i giovani presi dal Milan non hanno portato a nulla, Jashari e De Ketelaere su tutti. Se almeno su questo Cardinale ha cambiato idea, su insistenza di Furlani, allora possiamo speriamo che arrivi un giocatore pronto per rimanere in zona Champions".

MILAN VERSO IL RUSH FINALE: PARLA GABBIA

"Sicuramente - ha spiegato Matteo Gabbia a Sky Sport - sto un pochino meglio. È stato un periodo pieno: alcune cose sono migliorate, ma ho avvertito anche dolori nuovi. Stiamo lavorando tanto e facendo tutto il possibile: l’obiettivo è tornare il prima possibile, ma soprattutto nelle migliori condizioni per me e per la squadra. Mi è dispiaciuto moltissimo non essere con la squadra in questo momento. Ho sentito il Ct e mi ha fatto molto piacere: mi ha detto cose importanti. Spero davvero che la Nazionale possa qualificarsi al Mondiale, è un obiettivo di tutto il movimento. Siamo una squadra forte, ricca di giocatori validi, quindi mando un grande in bocca al lupo al mister, allo staff e ai miei compagni, sperando che possano togliersi una grande soddisfazione. Cosa ha il Milan più dell’Inter, visto che avete vinto due derby? È difficile dirlo, non so cosa abbiamo di più o di meno. L’Inter è una grandissima squadra. I derby sono partite particolari e siamo stati bravi a vincerli, ma la stagione non è finita. In base a dove arriveremo, vedremo i nostri punti di forza e le nostre debolezze. Non serve guardare indietro: dobbiamo concentrarci sul migliorare e vincere le prossime gare. Il Napoli è una squadra fortissima, lo ha dimostrato. Noi però dobbiamo pensare solo a noi stessi, con la voglia di affrontare ogni partita per vincerla. Poi a fine anno tireremo le somme. La cosa più importante è fare il meglio possibile sempre".