Croazia, Modric parte dalla panchina nell'amichevole contro la Colombia

Croazia, Modric parte dalla panchina nell'amichevole contro la ColombiaMilanNews.it
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Ieri alle 23:50News
di Niccolò Crespi

Amichevole internazionale per la Croazia di Luka Modric, in campo questa sera (00.30 ore italiane) contro la Colombia. Il numero 14 rossonero però, non partitrà titolare.

Luka Modrić (Croazia) gli impegni con la nazionale

Colombia-Croazia, venerdì 27 marzo ore 00.30 (ora italiana), Orlando (USA) - Amichevole

Croazia-Brasile, mercoledì 1 aprile ore 01.00 (ora italiana), Orlando (USA) - Amichevole