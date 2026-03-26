Croazia, Modric parte dalla panchina nell'amichevole contro la Colombia
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Amichevole internazionale per la Croazia di Luka Modric, in campo questa sera (00.30 ore italiane) contro la Colombia. Il numero 14 rossonero però, non partitrà titolare.
Luka Modrić (Croazia) gli impegni con la nazionale
Colombia-Croazia, venerdì 27 marzo ore 00.30 (ora italiana), Orlando (USA) - Amichevole
Croazia-Brasile, mercoledì 1 aprile ore 01.00 (ora italiana), Orlando (USA) - Amichevole
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