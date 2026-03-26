Instancabile Rabiot, in campo per tutta la partita nella vittoria della Francia sul Brasile

Instancabile Rabiot, in campo per tutta la partita nella vittoria della Francia sul BrasileMilanNews.it
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Ieri alle 23:20News
di Niccolò Crespi

La Francia vince 2-1 la prestigiosa amichevole internazionale contro il Brasile di Carlo Ancelotti. Les bleus passano in vantaggio per due volte prima con il solito Mbappè al 32' e poi con Hugo Ekitike al 66' della ripresa. Nel frattempo viene espulso Upamecano. Per il Brasile a nulla serve il gol di Bremer a dieci minuti dalla fine. Tra i rossoneri, bene Mike Maignan tra i pali, protagonista in positivo della vittoria, con il solito Adrien Rabiot davvero instancabile e in campo per tutti i 97 minuti di gioco. 

BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Wesley, Bremer, Douglas Santos, Leo Pereira; Casemiro, Andrey Santos; Raphina, Matheus Cunha, Vinicius Jr; Martinelli. A disposizione: Hugo Souza, Bento, Danilo, Ibanez, Kaiki Bruno, Danilo Santos, Fabinho, Gabriel Sara, Joao Pedro, Endrick, Luiz Henrique, Igor Thiago, Rayan. All. Carlo Ancelotti

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Konaté, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Rabiot; Olise, Dembélé, Mbappé; Ekitike.