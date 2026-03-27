Adani: "Per me l'Inter vincerà lo Scudetto, ma mi tengo il prossimo turno per capire che piega prende"

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Lele Adani, ex calciatore, si è così espresso a La Domenica Sportiva su Rai2 sulla lotta Scudetto: "C'è un piccolo problema: non abbiamo mai visto un replay del mani di Pongracic. Chi ha trasmesso la partita? Non ne abbiamo dibattuto prima ma perché non lo abbiamo mai rivisto. Discorso soggettività: primo campionato per richiami del var soggettivi, che non ci rompano le palle sul movimento congruo o l'armonia della corsa... perché qua di riferimenti per decidere non ce n'è. Cambiano di volta in volta. Due settimane fa abbiamo detto della mano di Ricci e tutti abbiamo detto che era rigore. Che differenza c'è da questo? Braccio di sagoma in Ricci? Io non ci credo, è tutto volubile al momento, non c'è una valutazione congrua dei movimenti.

Per me l'Inter vincerà lo scudetto, ma mi tengo il prossimo turno: Inter-Roma e Napoli-Milan. 90 minuti in più per capire che piega prende. L'Inter ha rallentato in tutti gli aspetti: va più piano, più superficiale, meno efficace nell'area avversaria. Dopo il pareggio ha avuto due giocate con Akanji ed Esposito, meno ispirata. Tutti i parametri si sono abbassati, è un discorso di squadra. Non basta gestire. Ultimi 4 campionati ne ha vinto uno: dei tre che ha perso, a parte quello del Napoli di Spalletti, li ha persi pur essendo stata in vantaggio a poche giornate dalla fine. Nel calcio non si gestisce, deve rigenerarsi e ripartire".