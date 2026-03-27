Mussa sulle difficoltà del Milan contro le piccole: "Non è sufficientemente attrezzato"

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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, Giovanni Mussa ha cominciato a presentare la sfida in programma a Pasquetta tra il Napoli e il Milan, soffermandosi in modo particolare sui possibili rimpianti che le due squadre possono avere al termine della stagione.

Chi può avere più rimpianti a fine campionato tra Napoli e Milan?

"Ce l'hai quando non hai espresso il tuo valore il rimpianto. E il Napoli al completo sarebbe stata sicuramente al livello dell'Inter. Il Milan con le piccole fa fatica, perché non è sufficientemente al livello dell'Inter. Il Milan con le piccole fa fatica, perché non è sufficientemente attrezzato".